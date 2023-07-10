За її словами, це стало можливим через вихід на панівні вершини.

Українські воїни ввзяли під вогневий контроль усі входи, виходи та переміщення російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, це вдалося зробити завдяки взяттю під контроль основних панівних висот довкола міста.

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", - написала Маляр.

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Ситуація на Бахмутському напрямку - останні новини

Як повідомив вчора командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для українців є гарні новини з Бахмутського напрямку фронту: там росіяни "місцями опиняються в пастках" через власні недолугі дії, тоді як ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Вранці 10 червня Генштаб ЗСУ уточнив, що за підсумками минулого тижня армія України просунулася на 4 квадратних кілометри в районі Бахмутського фронту. Загальні просування Сил оборони складають 24 кв. км.

Згодом Олександр Сирський показав, як наша армія загнала росіян у Бахмуті в чергову пастку.

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