Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують тримати оборону на під’їздах до столиці. Цього разу жертвою Bayraktar стала російська система радіолокаційної боротьби (РЕБ) на Київщині.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - зазначив Залужний.

На відео радіолокаційна система російських окупантів унаслідок атаки розлетілась на друзки на кілька метрів.

Російсько-українська війна

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

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