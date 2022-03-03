Українським бійцям вдалося роздобути рідкісний трофей.

Українські військовослужбовці продовжують поповнювати свої трофейні запаси у війні з російськими окупантами.

Цього разу вони дістали броньовану амфібію, пише у Facebook Олег Котенко і публікує відповідне фото.

"Сумщина. Рідкісний трофей. Окупанти кинули броньовану амфібію, створену спеціально для десантних операцій", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що екіпаж російської техніки був знищений.

Нагадаємо, в середу, 2 березня, був знищено російський літак Су-25, що бомбив передмістя Києва.

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