Рідкісний трофей ЗСУ
Українські військовослужбовці продовжують поповнювати свої трофейні запаси у війні з російськими окупантами.
Цього разу вони дістали броньовану амфібію, пише у Facebook Олег Котенко і публікує відповідне фото.
"Сумщина. Рідкісний трофей. Окупанти кинули броньовану амфібію, створену спеціально для десантних операцій", - йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюється, що екіпаж російської техніки був знищений.
Нагадаємо, в середу, 2 березня, був знищено російський літак Су-25, що бомбив передмістя Києва.