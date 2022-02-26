У полон взято командира танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ майора Щеткіна Леоніда Петровича.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей. Його танк був підбитий ЗСУ, дивом залишився живим", - йдеться у повідомленні.