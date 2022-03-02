Мирне населення має триматися на відстані як мінімум кілометр.

Триває сьома доба оборони України від російських окупантів. ЗСУ продовжують різними методами протидіяти агресору, який поступово втрачає боєздатність. Щоб ворог не зміг захопити стратегічні об'єкти, наша армія їх мінує. Це стосується і військового аеродрому в Умані. Його теж обклали бомбами в спробі запобігти захопленню з боку окупантів. Тепер мирним громадянам заборонено наближатися до об'єкта.

Згадана інформація з'явилася на акаунті Уманської міської ради на Facebook: "Шановні уманчани. Категорично забороняється наближатися до військового аеродрому міста Умані ближче, ніж на 1 кілометр. Люди, які наблизяться до цього об'єкта, будуть вважатися диверсантами. Територія аеродрому замінована".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Поки що офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію немає.

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