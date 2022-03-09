Українські військові втрат не понесли.

Збройні сили України витіснили російських окупантів із Дергачів на Харківщині та повністю контролюють територію.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Збройні сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ", - зазначив він.

За словами Синєгубова, серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі.

Українські військові втрат не понесли.

"Ми на своїй землі і захищатимемо кожний сантиметр! Слава Збройним силам України", - наголосив голова ОВА.

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