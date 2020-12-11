Втрат у лавах ЗСУ немає.

Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, ворожий вогонь зафіксовано неподалік Водяного та Лебединського - там застосовано гранатометі різних систем, а біля Мар'їнки - станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. В районі Старогнатівки бойовики застосували стрілецьку зброю, а також тричі обстріляли ЗСУ з протитанкових ручних гранатометів поблизу Авдіївки.

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Про обстріли українська сторона поінформувала ОБСЄ.

"Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби на Донбасі зберігається тиша.

Війна на Донбасі: важливі новини

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Автор: Юрій Годован