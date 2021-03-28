У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Протягом поточної доби, 28 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Вранці, 28 березня, українські військові вкотре зафіксували, як російські найманці облаштовують існуючі та створюють нові оборонні позиції у напрямку лінії розмежування. Роботи проводилися поблизу населеного пункту Водяне, попри заборону.

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Автор: Денис Прядко