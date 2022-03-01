Російські війська оточили і обстріляли ракетами деякі міста, але темп наступу сповільнився.

Генштаб ЗСУ підготував зведення на 1 березня - 6 день російського вторгнення в Україну.

В цілому ворог знизив темпи наступу, але все ще продовжує наступати в деяких напрямках. Агресори відчувають труднощі з паливом і боєприпасами, поповнити їх нізвідки.

Окупанти не змогли захопити Чернігів і Харків, тому здійснили ракетні обстріли житлових кварталів у цих містах. Російські війська утримують в оточенні міста Суми, Лебедин і Охтирку, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу в напрямку Києва.

У Донецькій області ворожі війська за підтримки артилерії безуспішно намагаються захопити Маріуполь. Мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягли.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Здійснив перегрупування і наступає в напрямку Миколаєва.

У Бучі, Гостомелі, новому Басанові окупанти здійснювали грабежі та мародерство.

Попри те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її війська зухвало порушують норми міжнародного гуманітарного права в Україні.

Противник зосереджений на оточенні столиці. Наступальні можливості ворога упущені.

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння і військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., вертольотів – 29 од., танків – 198 од., ББМ – 846 од., арт. систем-77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

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