Людмила Денісова заявила, що не може назвати прізвища полонених.

Бойовики можуть передати дев’ять утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію вже 20 або 21 січня, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Про це вона заявила під час брифінгу на КПВВ Золоте, який транслювався на сторінці омбудсмена в Facebook.

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За її словами, нещодавно вона спілкувалася з так званою "уповноваженою" окупантів.

"На сьогоднішній день я опираюся на те, що більш за все буде передача тих, які незаконно утримуються у так званих "ЛНР" і "ДНР". Що нам відомо? Відомо про те, що зараз доставлені у слідчий ізолятор три особи, яких готують на передачу... Вони вже перебувають у місті Луганську. І в місті Донецьку в СІЗО шість осіб", - зазначила Денісова.

Вона сказала, що зараз цих осіб годують, миють, надають медичну допомогу і "роблять їм охайний вигляд".

"І я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через такий маршрут: Луганськ - Донецьк - Ростов-на-Дону - Мінськ і Київ. Тобто, ми в очікуванні. Прізвища я не можу назвати, на жаль", - додала вона.

Звільнення полонених українців з Л/ДНР: що відомо

Раніше в «Л/ДНР» заявили, що в односторонньому порядку передадуть на підконтрольну Україні територію кількох полонених, серед яких є «жінки, люди похилого віку і особи, що страждають на важкі захворювання».

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що всі переговори про повернення утримуваних осіб проводять уповноважені держоргани України, а приватні особи не можуть втручатися в питання міждержавного врегулювання збройних конфліктів.

Під час останнього обміну в квітні 2020 року з полону терористів «ДНР» і «ЛНР» звільнили 20 осіб. На непідконтрольну територію передали 14 осіб.

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Автор: Віталій Саєнко