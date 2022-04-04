Соцмережі Цукерберга обмежили хештеги #Bucha і #BuchaMassacre.

Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати хештеги публікацій #Bucha і #BuchaMassacre, пов’язані з вбивствами росіян в Бучі.

Про це повідомляє українське IT-медіа dev.ua в Telegram.

"Соцмережі Facebook та Instagram почали блокувати хештеги, пов’язані із військовими злочинами рф в українських містах: #Bucha і #BuchaMassacre. Уже 3-4 квітня 2022 року користувачі почали помічати, що хештеги блокуються", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фото та відео з цього міста стали однією з головних новин усіх світових медіа, а також виступів світових політиків. ЗМІ писали статті із заголовками про BuchaMassacre, а в англомовній Вікіпедії з’явилась стаття про це.

"Зі скріншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблочили, тому що хтось на них регулярно жалівся", – додали в повідомленні.

Раніше користувачі мережі звернули увагу на те, які зображення видає пошукова система Google і "Яндекс" при введенні запиту "Буча". Так, у російському пошуковику немає знімків розбомбленого передмістя Києва, трупів на вулицях та інших фотодоказів військових злочинів рашистів. Тобто "Яндекс" заблокував всі фотографії Бучі після звірств там своїх військових.

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