Польща хоче секретну антидронову технологію України в обмін на МіГ-29: ЗМІ розкрили деталі

Особливий інтерес викликають акустичні системи Zvook, які розпізнають повітряні цілі за звуком двигунів і здатні виявляти навіть FPV-дрони на оптоволокні.

Польща розраховує отримати доступ до українських безпілотних та антидронових технологій в обмін на передачу Україні двох винищувачів МіГ-29. Серед розробок, які можуть зацікавити польську сторону, – акустичні системи виявлення ворожих безпілотників. Вони здатні розпізнавати повітряні цілі за звуком двигунів, зокрема FPV-дрони на оптоволокні, проти яких безсилі електронні детектори, пише Defence Express.

Угода про обмін перебуває на стадії узгодження останніх деталей. Про це під час візиту до Києва цього тижня заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Польську сторону передусім цікавлять технології виявлення, нейтралізації та фізичного знищення російських розвідувальних і ударних безпілотників, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Обмін може також охоплювати конкретні українські ударні безпілотні системи великої дальності.

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Водночас у Варшаві зацікавлені не лише в самих зразках озброєння, а й у практичному досвіді їхнього застосування. Тому міністерства оборони України та Польщі домовилися створити спільні робочі групи, які займатимуться інтеграцією українського бойового досвіду в польську армію.

Українська система Zvook виявляє повітряні цілі за звуком двигунів

Серед розробок, які можуть зацікавити Польщу, – акустичні системи виявлення ворожих дронів від української компанії Zvook. Ці технології вже привертали увагу представників європейських армій, військових США та структур НАТО.

Розробники створили апаратно-програмний комплекс, який за допомогою акустичних датчиків і штучного інтелекту виявляє повітряні цілі на малих і середніх висотах. Система здатна фіксувати крилаті ракети, безпілотники, гелікоптери та літаки за характерним звуком їхніх двигунів.

Проєкт започаткували у 2002 році львівські ІТ-фахівці та інженери-ентузіасти. Відтоді систему суттєво вдосконалили, створили кілька її версій і розширили базу каліброваних аудіоданих. За твердженням розробників, рівень хибних спрацювань становить менш як 2%.

Одна з версій комплексу – Zvook Tracking – не лише фіксує політ ракети чи безпілотника типу "Шахед", а й визначає точний азимут на ціль. Система може інтегруватися з поворотними камерами відеоспостереження та передавати дані засобам ураження.

Компактні датчики Zvook здатні виявляти FPV-дрони на оптоволокні

Окремий напрям розробок компанії – компактні акустичні системи для виявлення та протидії FPV-дронам на близьких відстанях безпосередньо на лінії фронту.

Такі сенсори розпізнають безпілотники за характерним звуком, зокрема й ті, що керуються через оптоволокно. Останні становлять особливу проблему, оскільки електронні детектори їх не виявляють.

Зокрема, тактичний акустичний детектор Zvook NW0 має круговий огляд на 360 градусів і вбудований штучний інтелект. Він здатний виявляти наближення FPV-дрона на оптоволокні на відстані від 150 до 450 метрів.

Після виявлення загрози пристрій передає сповіщення на електронну мапу користувача та/або активує світлозвуковий індикатор, попереджаючи військових. Такі розробки вже використовують окремі підрозділи Національної гвардії України.

Польща хоче впроваджувати українські технології протягом місяців, а не років

Генеральний директор Zvook Мар'ян Сулим, коментуючи інтерес Польщі до українських розробок для Defense Express, зазначив, що країна швидко реагує на загрозу російських безпілотників і прагне якомога швидше запровадити відповідні системи.

За його словами, Польща проводить практичні демонстрації та випробування, щоб розгорнути системи виявлення й протидії дронам протягом місяців, а не років.

"Така терміновість є цілком виправданою. Східний кордон Польщі – що межує з Білоруссю та виходить на Калінінградський коридор – потребує пасивного акустичного шару раннього попередження, який працює там, де радіолокаційні та радіочастотні системи виявлення виявляються недостатніми", – заявив Мар'ян Сулим.

Він наголосив, що акустична система Zvook уже працює в найнебезпечніших районах України та має досвід масштабного бойового застосування.

Акустичну систему Zvook випробували разом із комплексом управління Leonardo

Ще одним підтвердженням можливостей української розробки стали випробування у жовтні 2026 року. Тоді пасивну акустичну систему відстеження з камерою від Zvook інтегрували в систему управління та контролю Leonardo C2 Falcon Shield.

Під час випробувань траєкторія акустичного супроводження цілі відображалася в режимі реального часу разом із даними радіолокатора. Безпілотник типу "Шахед" вдалося відстежити на відстані 2,2 км.

За результатами тестування, різниця між акустичним і радіолокаційним супроводженням була незначною та вимірювалася метрами.

Польські МіГи для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна погодилася передати Польщі технології боротьби з дронами в обмін на винищувачі МіГ-29.

Відомо, що Польща розглядає можливість передачі Україні двох МіГ-29, а натомість отримає доступ до українських безпілотних та антидронових технологій. За його словами, угода перебуває на стадії узгодження останніх деталей.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони Польщі заявили, що подальше використання винищувачів МіГ-29 є небезпечним. Також у відомстві наголосили, що через постійний розвиток цільових операційних стандартів та відсутність джерела запасних частин утримання літаків цього типу в збройних силах Польщі є економічно невигідним.

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