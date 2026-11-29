Берлін також хоче використовувати українську платформу Delta, яка збирає інформацію з поля бою та відображає її на загальній цифровій карті.

Німеччина, яка ухвалила бюджет на наступний рік, має намір розширити військове співробітництво з Україною та планує оснастити Бундесвер українськими технологіями. Про це пише Die Welt am Sonntag.

Згідно з внутрішніми документами Міноборони, з якими ознайомилося видання, Німеччина планує профінансувати закупівлю понад 2000 українських безпілотників дальньої дії "Барс" приблизно на 330 мільйонів євро.

Бундесвер також має намір оцінити версію, адаптовану під його потреби, і може розпочати закупівлю таких безпілотників у 2027 році, якщо випробування пройдуть успішно.

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Зазначається, що Берлін також хоче використовувати українську платформу Delta, яка збирає інформацію з поля бою та розміщує її на загальній цифровій карті.

За даними видання, українські фахівці вже кілька місяців навчають німецьких солдатів користуватися нею. Німеччина хоче отримати вихідний код програмного забезпечення для аналізу. Вона також має намір розширити навчання в німецьких армійських училищах, яке проводять українські інструктори, що воювали на передовій.

У промисловому секторі німецька група та український виробник планують спільно розробити нову систему наведення для крилатої ракети "Нептун". Ця система дозволить ракеті виявляти ціль і коригувати траєкторію в міру наближення.

У документах Міноборони також згадується інтеграція українських ракет-перехоплювачів у німецьку систему ППО та участь Берліна в розробці європейського проєкту ПРО "Фрейя", очолюваного Києвом.

Співпраця України та Німеччини

У Німеччині поліція взяла під посилену охорону територію німецької компанії Wingcopter у федеральній землі Гессен. За даними BILD, це пов’язано з новим оборонним замовленням для України.

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