Від авіабази в Рованіємі до кордону з РФ лише 147 км.

Німецькі винищувачі Eurofighter вперше перекинули до кордону РФ у Фінляндії. Про це повідомляє BILD.

Видання нагадує, що З квітня 2023 року Фінляндія стала членом НАТО. Раніше там уже проходили авіаційні навчання, коли винищувачі F-35 приземлилися на автодорозі за 200 км від кордону Росії. Тепер в аналогічних маневрах Baana-24 вперше взяли участь три німецькі винищувачі Eurofighter з 71 тактичної ескадрильї Люфтваффе. Вони приземлилися і злетіли з дороги біля села Хосіо за 180 км від кордону РФ.

"З середи на дорозі біля Хосіо відпрацьовано кілька приземлень на короткій дистанції, потім літаки вирулювали до кінця смуги і заправлялися там при двигунах, що працюють. Після дозаправки вони знову злетіли і повернулися на авіабазу Рованіємі", - повідомив представник ВПС Німеччини. Відео дня

Зазначається, що від авіабази в Рованіємі до кордону РФ лише 147 км. Тому цілком можливо, що російські радари уважно стежили за навчаннями НАТО.

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Фінляндія заборонить росіянам купувати нерухомість поблизу важливих об'єктів інфраструктури. За інформацією Bloomberg, у Фінляндії протягом багатьох років з'являлися численні повідомлення про підозрілі об'єкти нерухомості.

Закон буде поширюватися на громадян країн, чия батьківщина "порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії".

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