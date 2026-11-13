Процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot заблокований у Пентагоні, - ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет погодили це питання ще в жовтні.

Процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot досі заблокований у Пентагоні. Про це повідомили два джерела кореспонденту Радіо Свобода у Вашингтоні Алексу Рауфоглу.

За їхніми даними, документи для видачі ліцензії досі не оформлені, попри повідомлення про те, що держсекретар США Марко Рубіо та голова Пентагону Піт Гегсет погодили це питання ще в жовтні.

Однак подальше оформлення документів затримується на рівні Майкла Даффі - заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

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Ліцензія на виробництво ракет до Patriot

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

За його словами, американський лідер сказав йому про це під час зустрічі в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Цікаво, що сам американський президент публічно про таке рішення не повідомляв.

Повідомлялось, що Україна веде перемовини з американською компанією Raytheon щодо розгортання ліцензійного виробництва ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Як наголошували аналітики, це уточнення щодо компанії остаточно розкриває, які саме ракети будуть локалізовані в Україні. Raytheon розробляє та виробляє зенітні ракети PAC-2 GEM-T. Вони не виробляють більш сучасні ракети серії PAC-3, це прерогатива компанії Lockheed Martin.

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