Ракета "Філін" належить до класу малогабаритних далекобійних ракет "земля-земля".

У Чернігівській області мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила російську малогабаритну крилату ракету "Філін". Про це повідомив прикордонний загін на своїй сторінці у Facebook.

За словами військових, ракету уразили із застосуванням автоматизованого комплексу.

"Високий рівень підготовки військовослужбовців, професійне володіння сучасними технологіями та злагоджена робота дозволили успішно уразити повітряну ціль", - додали прикордонники.

Крім того, на відео вони показали, як відбувалося збиття.

"Мною була помічена ціль, яка на низьких висотах з дуже великою швидкістю рухалась в нашому напрямку. Я натиснув "захват цілі", моментально воно дало дозвіл на вогонь. І я відкрив вогонь на ураження. Візуально, навіть на екрані монітора, було видно дим, який починав з неї йти. Ракета пролетіла ще певний проміжок часу і почули вибух. Коли ще було підтверджено, що ціль уражена саме нашим екіпажем, емоції зашкалювали", - зазначив прикордонник з позивним "Наґа".

Відомо, що ракета "Філін" належить до класу малогабаритних далекобійних ракет "земля-земля". Її довжина становить приблизно 3,5 м, старт здійснюється з наземної пускової установки, а політ може відбуватися на дуже низьких висотах.

Російські ракети - останні новини

Як писав УНІАН, шведський пілот винищувача Gripen 20 листопада мав дозвіл на збиття російської крилатої ракети Х-101 над Польщею, однак генерал пояснив, чому пілот не відкрив вогонь. Зокрема командувач Оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Іренеуш Нова заявив, що пілот не зміг ідентифікувати ціль через "надзвичайно складні погодні умови".

Також повідомлялось, що РФ могла провести третій запуск ракети РС-28 "Сармат". Зазначається, що для розгортання МБР "Сармат" була обрана 62-га ракетна дивізія РВСН, яка розміщується біля містечка Ужур в Сибіру.

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