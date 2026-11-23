Храпчинський наголосив, що радянська дальня і стратегічна авіація будувалася кооперацією всієї імперії з унікальною металургією та верстатним парком.

Росія дедалі більше залежить від радянських запасів авіаційної техніки, оскільки відновлення повноцінного виробництва низки бойових літаків та їхніх двигунів стикається із серйозними технологічними й промисловими обмеженнями. Про це заявив Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві.

"Росіянам критично потрібні носії крилатих ракет і важка надзвукова зброя – вони б клепали їх у три зміни, якби могли. Проблема Москви у тому, що між пропагандистським мультиком про "відновлення серії" та реальним заводським цехом лежить прірва втрачених радянських технологічних циклів", - зазначив він.

За словами експерта, однією з головних проблем залишається виробництво авіаційних двигунів. Зокрема, для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС критично важливими є турбогвинтові двигуни НК-12МП, а для надзвукових Ту-22М3 – двигуни НК-25. Відновлення їхнього серійного виробництва потребує технологічних компетенцій, виробничої бази та комплектуючих, які Росія не може повноцінно відтворити.

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Храпчинський наголосив, що радянська дальня і стратегічна авіація будувалася кооперацією всієї імперії з унікальною металургією та верстатним парком, які сучасна РФ проїла або втратила. Вся їхня "стратегічна велич" сьогодні тримається на складських залишках і канібалізмі старих бортів. На Ту-95МС немає нових турбогвинтових НК-12МП, а кожен виліт з повним чи навіть половинним підвісом Х-101 спалює залишковий ресурс центроплана і крила в рази швидше за мирні регламенти.

"Із "відновленим" Ту-160М у Казані історія ще показовіша: добудовувати поштучні радянські заділи планерів – це одне, а зварити з нуля титанову балку центроплана електронно-променевим методом у вакуумній камері – зовсім інша ліга складності, де компетенції втрачені, а самарський випуск двигунів НК-32 захлинається у браку. Те саме стосується і примхливих НК-25 на Ту-22М3, через відмови яких бомбардувальники регулярно падають у глибокому російському тилу без жодного втручання нашої ППО, і форсованих Д-30Ф6 на МіГ-31К – виведення чотиритонного "Кинджала" на граничні параметри висоти й швидкості буквально випалює моторесурс за лічені бойові вильоти", - пояснив експерт.

Також, як подовжив експерт, проблеми накопичуються і в системі технічного обслуговування. Адже важливу роль у ремонті російської дальньої авіації та літаків радіолокаційного виявлення відігравав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. Пошкодження виробничої інфраструктури та наслідки українських операцій створюють додаткові труднощі для відновлення авіапарку:

"Системні прильоти по Таганрогу разом з операцією "Павутина" перерізали цю логістику відновлення. А новий проєкт А-100 "Прем’єр" мертвий через санкційний голод на західну мікроелектроніку – зліпити сучасний літаючий радар із комерційних чіпів із сірого імпорту фізично неможливо. Залишок у 5–6 "живих" А-50 означає деградацію їхнього дальнього радіолокаційного поля за межами радіогоризонту наземних РЛС".

Крім того, Храпчинський підкреслив, що російські Су-25 поступово втрачають колишнє значення через розвиток української протиповітряної оборони та зміну тактики застосування штурмовиків. Водночас Росія не має повноцінного серійного виробництва класичних одномісних Су-25. Основне виробництво цих літаків за радянських часів було зосереджене на Тбіліському авіаційному заводі. У російському Улан-Уде випускали переважно навчально-бойові Су-25УБ. Тому сучасні російські модифікації, зокрема Су-25СМ3, здебільшого є результатом глибокої модернізації вже наявних радянських планерів, а не виробництва нових літаків із нуля.

Водночас, за його словами, версії про перетворення Су-25 на повітряний старт для реактивних "Гераней" виглядають суто кабінетною екзотикою: ганяти дефіцитний дозвуковий борт із мізерним залишком ресурсу заради пуску дрона, який і з землі спокійно летить на сотні кілометрів, – це абсурд з точки зору інженерної економії.

"У підсумку математика війни працює проти ворога, але без ілюзій щодо швидкого фіналу. 25–30 живих Ту-95МС, трохи більше десятка Ту-160 та МіГ-31К і два десятки Ту-22М3 – це стеля, яка вже зараз жорстко лімітує їхній одночасний ракетний залп і змушує берегти борти, перетворюючи частину флоту на "паркетний" елемент ядерної тріади. Водночас вони витискатимуть ці планери до останньої заклепки, переробляючи старі рідинні Х-22 з токсичним "Саміном" на Х-32 і канібалізуючи донорів під парканами авіабаз", - резюмував експерт.

Стратегічна авіація РФ – інші новини

Як повідомляв УНІАН, стратегічна авіація дісталася Росії у спадок від СРСР, і початково головним призначенням літаків Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160 була роль авіаційної компоненти в так званій ядерній тріаді.

Експерти зазначають, що ці стратегічні ракетоносії-бомбардувальники мали, за задумом стратегів епохи Радянського союзу, виконувати надважливу, а можливо й вирішальну роль під час ймовірної Третьої світової війни – як засіб доставки на територію гіпотетичного противника засобу ураження з ядерною бойовою частиною.

Також ці літаки мають завдавати ядерних ударів для знищення авіаносних ударних груп у відкритому океані та цілих міст на території противника. Однак Росія цей "останній аргумент королів" перетворила у звичайного "тактичного терориста", який займається терором цивільного населення.

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