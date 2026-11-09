Москва відклала будівництво авіаносців до 2040-х: що відбувається з російським флотом

Росія перенесла плани зі створення нових авіаносців на 2040-ві роки, а її єдиний авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" роками залишається на ремонті.

Росія відклала плани будівництва нових авіаносців щонайменше до 2040-х років. Таке рішення фактично визнає нездатність російської суднобудівної промисловості реалізувати дороговартісний проєкт у нинішніх економічних і технологічних умовах. Тим часом єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" роками перебуває на ремонті, а інші великі кораблі радянської епохи поступово виводять з експлуатації, пише Portal Obronny.

Протягом десятиліть Москва обіцяла створити сучасний океанський флот із новими авіаносцями. Ще в середині 2000-х років Міністерство оборони РФ планувало розпочати будівництво такого корабля до 2025 року, а ввести його в експлуатацію – до кінця 2030-го.

У 2016 році начальник кораблебудівного управління ВМС Володимир Тряпічніков також заявляв, що новий атомний авіаносець має надійти на озброєння до 2030 року. У 2017-му Володимир Путін затвердив державну політику, яка передбачала створення авіаносного комплексу. А у 2022 році російська військово-морська доктрина знову закріпила необхідність розвитку виробництва великих кораблів, зокрема сучасних авіаносців.

Відео дня

Однак жоден із цих планів не був реалізований.

В інтерв'ю телеканалу "Зірка" у 2026 році головнокомандувач ВМС РФ адмірал Олександр Моїсеєв заявив, що перспективи будівництва авіаносців розглядають уже в контексті 2040-х років.

"Час покаже. У контексті стратегій, які ми обговорюємо, ми говоримо про 2040-ті роки", – сказав він.

Нова стратегія розвитку російського флоту до 2050 року була затверджена ще у 2025 році, однак її деталі залишаються засекреченими.

Чому Росія не може побудувати сучасний авіаносець

Однією з головних проблем для Москви є відсутність необхідної виробничої інфраструктури та досвіду будівництва таких кораблів.

Значна частина радянських потужностей, пов'язаних зі створенням авіаносців, розташовувалася в українському Миколаєві. Після розпаду СРСР Росія втратила доступ до частини цієї виробничої бази.

Військовий аналітик Олександр Храмчихін вважає, що будівництво нових авіаносців вимагатиме величезних фінансових і технологічних ресурсів. Для двох таких кораблів Росії знадобилося б щонайменше 20 суден супроводу – крейсерів, есмінців і фрегатів.

Крім того, довелося б створювати нові виробничі потужності, розробляти двигуни, озброєння, електроніку та інше обладнання. Окремою проблемою залишається палубна авіація: Росії знадобиться новий палубний винищувач, оскільки радянські літаки не можуть нескінченно залишатися основою авіаносних сил.

Храмчихін пропонує Москві відмовитися від амбітних планів і зосередитися на підводному флоті, безпілотних катерах та інших видах озброєння.

"Адмірал Кузнєцов" роками ремонтують, але його майбутнє залишається невизначеним

Поки Росія відкладає будівництво нових авіаносців, доля її єдиного корабля цього класу – "Адмірала Кузнєцова" – залишається під питанням.

Корабель заклали у 1982 році, спустили на воду у 1985-му, а до складу флоту він увійшов лише у 1995 році. Від початку експлуатації авіаносець супроводжували технічні проблеми та аварії.

У 2016 році під час походу в Середземне море під час посадки на його палубу впали два винищувачі Су-33.

З 2017 року корабель перебуває на ремонті та модернізації в Мурманську. Роботи планували завершити до 2022 року, однак терміни неодноразово переносили.

У жовтні 2018 року затонув плавучий док ПД-50, у якому перебував авіаносець. Під час аварії на палубу корабля впав кран. У 2019 році на судні сталася масштабна пожежа площею близько 600 квадратних метрів, унаслідок якої загинули двоє робітників. Ще одна пожежа виникла у 2022 році, але тоді обійшлося без жертв.

За різними оцінками, на ремонт корабля вже витратили приблизно 100 млрд рублів.

У липні 2025 року голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Андрій Костін публічно поставив під сумнів доцільність продовження робіт. Він припустив, що корабель надто старий, а витрати на його відновлення можуть бути невиправданими.

Російські адмірали сперечаються, чи варто рятувати останній авіаносець

У Росії немає єдиної позиції щодо подальшої долі "Адмірала Кузнєцова".

Прихильники завершення ремонту, зокрема капітан запасу Василь Дандикін, вважають, що списання корабля призведе до втрати досвіду експлуатації палубної авіації. На їхню думку, навіть обмежене використання авіаносця дозволило б продовжувати підготовку пілотів і персоналу.

Дандикін пояснює, що основні проблеми корабля пов'язані не стільки з двигунами, скільки зі складними системами енергозабезпечення та паровими установками.

Натомість колишній командувач Тихоокеанським флотом адмірал Сергій Авакянц вважає, що навіть після модернізації корабель не матиме достатньої бойової цінності в умовах сучасних загроз. На його думку, гроші доцільніше спрямувати на будівництво фрегатів, корветів і підводних човнів.

Росія втрачає великі кораблі радянської епохи

Проблеми з авіаносцем – лише частина масштабнішої кризи російського надводного флоту. Москва поступово втрачає великі кораблі, які залишилися їй у спадок від Радянського Союзу.

Зокрема, у жовтні 2026 року спеціальна комісія визнала капітальний ремонт і модернізацію атомного ракетного крейсера "Петро Великий" економічно недоцільними через його технічний стан. Найімовірніше, корабель буде утилізований.

Його однотипний крейсер "Адмірал Нахімов" перебуває на модернізації з 1999 року. Вартість робіт уже перевищила 200 млрд рублів.

Ще один проблемний корабель – есмінець "Адмірал Чабаненко", який перебуває на ремонті з 2014 року.

На тлі цих проблем Росія фактично відмовляється від найближчих планів створення потужного океанського флоту. Замість нових авіаносців і великих бойових кораблів Москва змушена зосереджуватися на збереженні наявних сил та розвитку флоту, орієнтованого передусім на захист власного узбережжя.

Російський флот - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія витратила близько мільярда доларів і дев’ять років на спроби відремонтувати єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Однак численні аварії, пожежі, корупційні скандали та проблеми із запчастинами поставили хрест на його поверненні до строю. Тепер корабель стоїть у Мурманську, а його майбутнє пов’язують із утилізацією.

Корабель не експлуатують із 2017 року. Після невдалого розгортання в Сирії він повернувся до порту, де розпочався тривалий період ремонту, аварій і затримок. Зрештою російське військове керівництво, схоже, втратило інтерес до подальших спроб відновити авіаносець.

Вас також можуть зацікавити новини: