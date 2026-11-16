Росія обманом завербувала десятки африканок для виробництва 'Шахедів', - ЗМІ

Жінок заманювали до Татарстану обіцянками навчання та оплачуваної роботи.

Українські розслідувачі виявили близько 50 жінок з африканських країн, яких залучили до роботи на підприємствах особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні безпілотники типу "Шахед". Для вербування молодих іноземок Росія використовує мережу культурних та освітніх організацій, місцевих посередників і кадрових структур самого підприємства. Про це йдеться у спільному розслідуванні Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) та Fox News.

Розслідувачі отримали внутрішню документацію міжнародної мережі, яка займається залученням молодих жінок з африканських країн до роботи на російських підприємствах особливої економічної зони "Алабуга".

Документи містять інформацію приблизно про 50 працівниць з африканських країн, десятьох російських рекрутерів та двох африканських посередниць, які, ймовірно, причетні до залучення іноземної робочої сили.

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За даними УЦБС, мережа працює на трьох рівнях: через російські культурні та освітні організації, місцевих посередників і кадрові структури "Алабуги".

Російські організації просувають серед молоді африканських країн освітні програми та можливості працевлаштування. Одним із таких інструментів є програма "Алабуга Старт", учасницям якої пропонують оплачувану роботу, професійну підготовку та переїзд до Росії.

Замість навчання завербовані жінки можуть опинитися на виробництві військових дронів

Частина завербованих жінок зрештою потрапляє на підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

За словами керівниці міжнародного співробітництва УЦБС Соломії Хоми, деякі учасниці не складають вступних іспитів або не відповідають мовним вимогам. Після цього вони фактично залишаються без можливості продовжити навчання чи самостійно оплатити повернення додому.

Дослідники також виявили зв'язки вербувальної мережі з організаціями російських співвітчизників за кордоном. Зокрема, у вересні 2024 року відповідна координаційна рада в Тунісі уклала меморандум про співпрацю з "Алабугою".

Вербування африканців - що відомо про плани РФ

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року Гана та Демократична Республіка Конго підписали угоди про співпрацю з російською особливою економічною зоною "Алабуга".

За інформацією ганського видання Citi News, угоду підписав міністр праці Гани Еммануель Агьєкум. Вона передбачає організоване залучення громадян країни до роботи на промислових підприємствах Росії.

Демократична Республіка Конго підписала п'ятирічний меморандум, спрямований на професійну підготовку молоді, стажування та розвиток можливостей працевлаштування.

Розширення мережі вербування відбувається на тлі нарощування виробничих потужностей особливої економічної зони "Алабуга". У вересні супутникові знімки засвідчили будівництво щонайменше десяти нових виробничих цехів на території підприємства, де виготовляють "Шахеди".

Крім того, Росія залучає до виробництва працівників із Північної Кореї. Це свідчить про використання іноземної робочої сили для забезпечення потреб російського оборонно-промислового комплексу.

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