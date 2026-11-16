Росія створила таємний полк рідкісних вертольотів проти дронів ЗСУ: що відомо

Тепер Москва укріплює мішками з піском і антидроновими сітками пости біля кордону з Норвегією.

Росія почала укріплювати військові пости на кордоні з Норвегією мішками з піском та антидроновими сітками. Це відбувається на тлі посилення захисту російських військових об'єктів від далекобійних ударів ЗСУ. Водночас військова активність Москви на півночі може свідчити не лише про побоювання українських атак, а й про можливу підготовку до війни з країнами Заходу. Про це повідомляє портал UK Defence Journal із посиланням на слова командувача Об'єднаним штабом Норвегії віцеадмірала Руне Андерсена.

За словами Руне Андерсена, Росія перебуває у стані війни та змушена вживати заходів для захисту від далекобійних ударів ЗСУ. Він описав зміну російської військової позиції як відступ до "укріпленого бастіону".

Укріплення прикордонних постів вписується в загальну тенденцію посилення захисту російських військових об'єктів від безпілотників. Протягом 2026 року антидронові сітки почали встановлювати навіть на атомних підводних крейсерах проєктів 945 "Антей" і 667БРДМ "Дельфін".

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Крім того, у травні Росія створила новий полк на рідкісних вертольотах Ка-29 для захисту Північного флоту від українських дронів.

До зони відповідальності нового полку входить аеродром "Оленья"

Одним із важливих об'єктів у зоні відповідальності нового полку є аеродром "Оленья", який використовується як база для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Цей аеродром вразливий перед далекобійними ударами ЗСУ, тому посилення його захисту від безпілотників є одним із завдань російських військових.

На перший погляд, укріплення постів біля Норвегії свідчить про те, що Росія вже втратила відчуття стратегічної глибини через зростання далекобійних можливостей України. Тепер російські військові готуються захищатися від українських безпілотників навіть на віддалених північних рубежах.

Водночас є й інше пояснення цієї активності. Після зміни воєнно-адміністративного устрою Росії у 2024 році Кольський півострів увійшов до зони відповідальності Ленінградського військового округу. Значна частина його сил і засобів залучена до війни проти України. На цьому тлі укріплення прикордонних постів може виглядати як імітація бурхливої діяльності.

НАТО втричі посилило присутність флоту та стратегічної авіації в регіоні

Руне Андерсен також розповів про військову присутність НАТО на півночі Європи. За його словами, протягом останніх трьох років союзники втричі збільшили присутність флоту та стратегічної авіації в регіоні.

Водночас він наголосив, що стримування Росії потрібно правильно калібрувати, аби Москва не вирішила, що країни Альянсу готуються напасти на неї.

Однак західні країни мають підстави побоюватися можливого відкриття Росією другого фронту на півночі Європи або проти країн Балтії.

Серед чинників занепокоєння – претензії Москви щодо Шпіцбергену. Крім того, Росія почала накопичувати на базах зберігання додаткову військову техніку, зокрема танки Т-90М, БМП-3 та самохідні артилерійські установки "Гіацинт-К".

Росія і НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька Bild писала, що одна з пропозицій Росії на переговорах щодо припинення війни в Україні включає жорстку вимогу віддати весь Донбас і окуповані території, а також вихід Фінляндії з НАТО.

У відповідь на це міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що вимоги Росії щодо того, щоб НАТО скоротило свою присутність у країнах, що межують з нею на сході, є перевіркою рішучості США та Європи вести переговори.

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