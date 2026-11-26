Перший політ винищувача неодноразово переносили, а обіцянка підняти його в повітря у 2026 році досі не виконана.

Російський державний телеканал показав нові кадри, пов’язані з розробкою винищувача Су-75 "Чекмейт", який презентували ще у 2021 році. Однак замість готового літака глядачам продемонстрували його цифрову модель на моніторі авіазаводу. Попри неодноразові обіцянки російських посадовців і розробників, винищувач станом на кінець листопада 2026 року так і не піднявся в повітря, пише Defence blog.

Рідкісні кадри з’явилися в сюжеті регіонального державного телеканалу "Росія 24". На відео працівники Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу імені Юрія Гагаріна зібралися навколо монітора, на якому демонстрували слайд Об'єднаної авіабудівної корпорації.

На екрані була зображена кольорова тривимірна модель одномоторного винищувача зі скошеними двома хвостовими стабілізаторами. Саме такий макет компанія "Сухий" раніше представляла як Су-75.

Відео дня

Заголовок презентації повідомляв про випуск конструкторської документації для підготовки виробництва. Над монітором у складальному цеху можна було побачити частину планера, вкриту жовто-зеленою ґрунтовкою.

Сюжет присвятили візиту на підприємство Олега Кожем'яка, представника Кремля на Далекому Сході Росії. Водночас під час поїздки чиновники не уточнили, на якому етапі перебуває створення прототипу.

Перший політ Су-75 кілька разів переносили

Винищувач Су-75 уперше представили на авіасалоні МАКС під Москвою в липні 2021 року. Його позиціонували як дешевшу одномоторну експортну альтернативу Су-57.

Спочатку перший політ літака обіцяли у 2023 році. Згодом терміни перенесли на 2024-й, а потім – на 2025 рік. Однак жодна з цих дат не стала початком льотних випробувань.

У червні керівник Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадим Бадеха заявив, що робота над "Чекмейтом" уже перебуває на стадії створення прототипу.

Цього місяця аналітик Массімо Франтареллі опублікував фотографію, на якій, за його словами, зображено планер Су-75 під час складання на тому самому заводі. Проте ні Об'єднана авіабудівна корпорація, ні компанія "Сухий" цю інформацію не підтвердили.

Російські коментатори сумніваються в перспективах винищувача

Скептично до проєкту ставляться навіть деякі російські військові оглядачі. Один із профільних Telegram-каналів цього тижня розкритикував розробників, заявивши, що вони продовжують витрачати державні кошти на сумнівний проєкт, хоча Су-57 досі не доведений до повноцінного бойового рівня.

У цьому контексті автори використали слово "розпилювання" – російський сленговий термін, яким називають розподіл або привласнення бюджетних коштів.

Сумніви щодо технічних характеристик Су-75 висловив і Микола Чікунов, інженер-конструктор конкуруючого конструкторського бюро МіГ. У коментарі виданню "Перший технічний" він припустив, що проблемою літака може стати його аеродинамічне компонування та співвідношення тяги й енергетичних характеристик.

На думку інженера, навіть встановлення нового двигуна не дасть Су-75 змоги досягти рівня кількох сучасних винищувачів.

Випробувальний політ обіцяли у 2026 році, але літак досі не злетів

Нагадаємо, у листопаді 2025 року головний льотчик-випробувач компанії "Сухий" Сергій Богдан заявив, що Су-75 має піднятися в повітря у 2026 році. Однак станом на кінець листопада цього не сталося.

На початку жовтня було оприлюднено фото Су-75 Checkmate поруч із Су-57, що є доволі рідкісним явищем. Дехто з блогерів припустив, що фото було зроблено вже доволі давно.

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