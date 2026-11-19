Літак відомий за прізвиськом "Чебурашка", яке Ан-72 отримав через характерне розташування двигунів над крилами.

Росіяни, ймовірно, відновили використання патрульних літаків Ан-72П, які перебувають на озброєнні прикордонної авіації ФСБ Росії та розроблені у 1980-х роках. Відеозапис польоту опублікував пропагандистський Telegram-канал.

На кадрах видно Ан-72П, який здійснює навчальні стрільби. Також літак відомий за прізвиськом "Чебурашка", яке Ан-72 отримав через характерне розташування двигунів над крилами.

Як пише "Мілітаррий", Ан-72П - спеціалізована патрульна модифікація радянського військово-транспортного літака Ан-72, розробленого конструкторським бюро Антонова. Її створили на замовлення прикордонних військ КДБ СРСР для охорони морських кордонів та боротьби з порушниками.

Відео дня

Цікаво, що на відміну від базової транспортної версії, Ан-72П, який здійснив перший політ у 1984 році, він отримав озброєння для ураження надводних і наземних цілей. Зокрема, літак оснащується підвісним гарматним контейнером УПК-23-250 із двоствольною 23-мм гарматою ГШ-23Л.

"Крім того, на двох підкрильних пілонах можуть розміщуватися блоки УБ-32М із 64 некерованими авіаційними ракетами С-5. Передбачена також можливість застосування авіаційних бомб калібру 100 кг", - пише видання.

Для патрулювання морських акваторій літак обладнали засобами спостереження та аерофотознімання, які дозволяють виявляти й документувати порушення морських кордонів. Російська прикордонна авіація використовувала Ан-72П, зокрема, для патрулювання акваторій Далекого Сходу.

Російська зброя

Раніше оглядач Вадим Кушніков розповідав, що росіяни постійно модернізують ракети "Іскандер". За його словами, це відбувається задля того, щоб підвищити їх точність в умовах стійкого впливу засобів РЕБ.

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