Лише двигун ракети важить кілька сотень кілограмів.

Російська ракета Х-101, яка впала 20 листопада у польському селі Новий Ліповець (Люблінське воєводство), виготовлена у жовтні-листопаді 2026 року. Про це, як пише Polsat News, повідомив прокурор Анджей Боронь з Окружної прокуратури в Любліні.

Він зазначив, що після огляду місця падіння уламків ракети, слідчі з’ясували, що її виготовили у четвертому кварталі цього року. Крім того, відомий і завод, який випустив ракету.

За словами Бороня, ракета вибухнула в повітрі, тому площа розльоту уламків досить велика – до кількох кілометрів. Він також розповів, що знайдено уламки двигуна і деяких інших деталей ракети. Як повідомив прокурор, двигун важить кілька сотень кілограмів.

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Слідчі повідомили, що процедурні дії на місці інциденту в Новому Ліповці повністю завершені.

Чому Польща не збила російську ракету

Як повідомляв УНІАН, командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Іренеуш Новак розповів, що шведський пілот винищувача Gripen 20 листопада мав дозвіл на збиття російської крилатої ракети Х-101 над Польщею, однак він не зміг ідентифікувати ціль через "надзвичайно складні погодні умови".

Зазначалося, що військові відстежували 11 об’єктів, які могли становити загрозу для польського повітряного простору. З них три перетнули кордон. Генерал наголосив, що жоден не спричинив загибелі людей або поранень.

Для захисту повітряного простору піднімали два польські F-16 з Ласька і два шведські Gripen. В операції також брали участь літак раннього попередження Saab 340, нідерландський літак-заправник MRTT і наземні системи протиповітряної оборони.

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