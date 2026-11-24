У щорічному звіті оцінили авіацію ЗСУ, від винищувачів до навчальних Як-52.

Британські аналітики оприлюднили свіжу оцінку того, скільки бойових літаків і гелікоптерів є в Україні, та назвали кількість кожного типу. Про це пише Defense Express з посиланням на щорічний довідник World Air Forces Directory 2027 опублікований виданням Flight Global.

У звіті проаналізовано військову авіацію 160 країн світу. Без урахування безпілотників їхній спільний авіапарк становить 52 160 літаків і гелікоптерів. Зокрема, у світі наразі експлуатують 14 517 бойових літаків, 19 947 бойових гелікоптерів, 4 192 транспортні літаки та 825 паливозаправників. Ще 10 857 одиниць припадає на навчальну авіацію.

Відповідні дані зібрали фахівці аналітичної компанії Cirium. За результатами аналізу, Повітряні сили ЗСУ наразі мають на озброєнні понад 120 бойових літаків.

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Водночас, наголошується, що ці цифри можуть швидко застаріти, адже до кінця 2026 року Україна має отримати нові літаки. Так, під час 37-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" 17 листопада Франція пообіцяла передати ще два Mirage 2000-5F, а Бельгія – десять F-16. Обидві поставки заплановані до кінця року.

Загалом партнери зобов'язалися надати Україні 79 винищувачів F-16. За підрахунками Cirium, наразі з цієї кількості вже надійшло 35 літаків. Водночас на засіданні "Рамштайну" Президент Володимир Зеленський заявив, що країні потрібно ще 40 винищувачів цього типу, оскільки значна частина наявного авіапарку перебуває на ремонті та техобслуговуванні.

Повітряні сили

Найбільше у складі Повітряних сил, за даними звіту, винищувачів МіГ-29, а саме 45. Далі йдуть 35 F-16A та 19 Су-27. Ще по 14 машин налічують Су-24 і Су-25. Mirage 2000-5 у строю значиться лише один.

Шведські Gripen автори звіту віднесли до замовлених. Йдеться про 16 Gripen C/D та 16 Gripen E.

Серед літаків спецпризначення укладачі довідника нарахували три розвідники Ан-30 та два літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW.

Транспортну авіацію Повітряних сил, згідно зі звітом, представляють 22 Ан-24/26. Ще три Ан-178 значаться як замовлені. Гелікоптерів Мі-8 у ПС 15.

Для навчання пілотів, як зазначається у документі, використовують 41 L-39, два F-16B, а також бойово-навчальні версії радянських машин, тобто дев'ять МіГ-29, п'ять Су-27 та чотири Су-25.

Армійська авіація

Основу армійської авіації, за наявними даними, становлять 61 гелікоптер Мі-8 і 39 ударних Мі-24. Для навчання там є 12 гелікоптерів Мі-2 та два літаки Як-52.

Авіація ВМС

У морській авіації, як випливає зі звіту, є два транспортні Ан-26. Гелікоптерний парк складається з чотирьох Ка-27, чотирьох Мі-14 і трьох Sea King, а також Ка-226, кількість яких не вказана.

Gripen для України - що відомо

Як повідомляв Володимир Зеленський, перші шведські винищувачі Gripen очікуються в Україні вже із січня. За словами глави держави, посилення флоту літаками F-16 та Gripen є критично важливим, зокрема для захисту неба від російських реактивних "Шахедів".

Цю потребу підкреслює й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський: експерт зазначає, що Gripen не лише новіші за наявні в України F-16, а й від самого початку проєктувалися спеціально для ведення війни проти Росії.

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