Український оборонпром нарощує виробництво далекобійної зброї: у 2026 році планують виготовити сотні "Нептунів", а випуск "Паляниць" уже перевищив тисячу на рік.

Україна у 2026 році планує виготовити сотні крилатих ракет "Нептун", а також понад тисячу малогабаритних крилатих ракет UAV-290 "Паляниця". Водночас виробництво "Нептунів" поки не досягне тисячі одиниць на рік. Збільшити темпи випуску озброєння можна буде за умови додаткового фінансування.

Про це розповів генеральний конструктор і генеральний директор конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal.

За його словами, виробництво "Паляниць" уже перевищило тисячу одиниць на рік. Водночас підприємство могло б наростити випуск ракет за наявності додаткових коштів.

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"Наша оборонна промисловість досягла такого рівня, що будь-який напад на Україну дорого коштуватиме нашому ворогові", – наголосив Коростельов.

Розробку "Нептуна" розпочали ще у 2010 році

За словами керівника КБ "Луч", робота над ракетою "Нептун" розпочалася ще у 2010 році. Однак фінансування її виробництва почало надходити лише наприкінці 2020 року.

Коростельов порушив питання нестачі коштів під час наради високого рівня за участю президента України Володимира Зеленського.

Українські посадовці називають перше успішне бойове застосування "Нептуна" у квітні 2022 року важливим моментом для країни та оборонної промисловості. Це не лише підняло бойовий дух українців, а й продемонструвало західним державам, що Україна здатна ефективно використовувати власні розробки.

Які версії ракети "Нептун" є в України

Наразі відомо щонайменше про дві актуальні модифікації української ракети: "Довгий Нептун" (Р-360Л) та "Товстий Нептун" (Р-360).

"Довгий Нептун" (Р-360Л) – збільшена модифікація ракети із заявленою дальністю до 1000 км та бойовою частиною масою 260 кг. Її довжина без стартового прискорювача становить 6 метрів, а діаметр корпусу – 500 мм.

Ракета отримала змінену носову частину та збільшені рулі. Серед заявлених можливостей – політ над складним рельєфом і проходження маршруту без супутникової навігації.

"Товстий Нептун" (Р-360) – умовна назва модифікації з двома бічними паливними баками. Її продемонстрували у жовтні 2025 року.

За оцінкою дослідника Фабіана Гоффмана, ракета могла зберегти діаметр основного корпусу близько 380 мм і бойову частину масою 150 кг. Завдяки додатковому запасу пального її дальність могла зрости до 400–600 км.

"Паляниця" здатна долати до 650 км

UAV-290 "Паляниця" – малогабаритна крилата ракета з турбореактивним двигуном, призначена для автономного ураження стаціонарних наземних цілей.

За характеристиками, оприлюдненими у 2026 році, її заявлена дальність становить 650 км, загальна маса – 350 кг, а маса бойової частини – 100 кг.

Довжина ракети становить 3,5 метра, розмах крил – 1,7 метра. Крейсерська швидкість може сягати 800 км/год.

Для запуску використовують причіп або напівпричіп із твердопаливним прискорювачем.

Areion стане подальшим розвитком "Паляниці"

Ще однією українською розробкою є ракета Areion, яка позиціонується як подальший розвиток "Паляниці".

Вона призначена для ураження прибережної інфраструктури та важливих стаціонарних об'єктів у глибині території противника.

Заявлена дальність Areion становить 600 км, маса бойової частини – 100–120 кг, а мінімальна висота польоту – 20 метрів.

Окрім інерціальної навігації із супутниковою корекцією, для ракети передбачили альтернативну систему AltNav, яка має забезпечувати роботу в умовах радіоелектронної протидії.

Areion розміщується у транспортно-пусковому контейнері. Для запуску можуть використовувати адаптовану пускову установку "Нептуна", універсальний причіп або напівпричіп.

Українські ракети бʼють по Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, багатоетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту провели Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони - конструкція впала після удару "Паляниці".

За даними СБУ, внаслідок ударів повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Також попередньо пошкоджено залізничну частину незаконної споруди.

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