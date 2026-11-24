Попри попередню згоду Вашингтона, близько 60 ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 досі не отримали остаточного дозволу на передачу Україні.

Міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, хоча Вашингтон уже погодив їхнє постачання. Частина боєприпасів зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Йдеться про ракети PAC-3 та PAC-2 американського виробництва. Серед них – близько 40 перехоплювачів PAC-3, постачання яких було заплановане на період із вересня до грудня. Однак жодну з цих поставок досі не схвалили для передачі Україні.

Ще близько 20 ракет PAC-2, старішої модифікації Patriot, також виділили для України, але вони очікують на дозвіл на постачання.

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Україна неодноразово заявляла про гостру потребу в додаткових ракетах-перехоплювачах для протидії дедалі інтенсивнішим російським ракетним і дроновим атакам.

Як повідомляє FT, окрему спробу отримати дозвіл США на виробництво Україною власних ракет-перехоплювачів Patriot також затримали в Пентагоні.

Речник американського оборонного відомства заявив виданню, що політика США щодо підтримки України не змінювалася. Водночас він відмовився від додаткових коментарів щодо конкретних постачань.

"Військове міністерство впроваджує кілька паралельних зусиль для прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині", – заявив представник Пентагону.

США схвалили продаж Україні 500 ракет Patriot за $2,1 млрд

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця США схвалили продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів.

Однак їхнє постачання очікується не раніше початку 2030-х років.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна отримує в середньому 12 ракет на місяць в 2026 році. Він додав, що йдеться й про значний дефіцит NASAMS, які також входять до пакету, на який Україна чекає від США. Президент України додав, що його оплатили європейці, оскільки це все в межах програми PURL. Зеленський поділився, що щодня веде переговори, але деякі країни не хочуть продавати ракети, бо суспільство боїться, що у них нічого не залишиться.

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