Замовлення супутників для моніторингу пусків російських ракет могло б потребувати щонайменше 25 млн євро.

Україна може розглянути створення власного супутникового угруповання для отримання можливостей раннього попередження про ракетні загрози, зокрема пуски балістичних ракет до ОТРК "Искандер" або РМ-48У в режимі "поверхня-поверхня" до С-400. Орієнтиром у цьому питанні може стати європейський досвід, зокрема план Німеччини щодо запуску двох супутників, здатних виявляти ракетні пуски.

Як зазначає Defense Express, розвиток таких спроможностей дозволив би поступово формувати власну технологічну базу раннього попередження та зменшувати залежність від партнерів, в тому числі США.

Так, показовим прикладом є Німеччина, яка планує замовити у аерокосмічного дивізіону корпорації Airbus Defence and Space два супутники для спостереження за ракетними пусками в інфрачервоному спектрі. Очікується, що контракт буде укладений до кінця 2026 року, а його орієнтовна вартість становитиме близько 25 млн євро.

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Передбачається, що від підписання контракту до виведення супутників на орбіту може минути три-чотири роки. Таким чином, Німеччина розраховує отримати власні можливості виявлення ворожих пусків ракет орієнтовно у 2029-2030 роках.

Аналітики зазначають, що для України ці цифри дають приблизне уявлення про масштаб і строки реалізації аналогічного проєкту. За оцінкою Defense Express, замовлення супутників у Airbus або іншої аерокосмічної корпорації для моніторингу пусків російських ракет могло б потребувати щонайменше 25 млн євро та близько трьох-чотирьох років для розгортання.

Водночас розвиток європейських систем раннього попередження потенційно може дати Україні доступ до альтернативних можливостей виявлення ракетних загроз у перспективі кількох років.

Розвиток української мережі супутників

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня українська компанія HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO, перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв'язку, і вже розпочали його експлуатацію.

Мета ініціативи – створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Наступний важливий етап – локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Це дозволить розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності.

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