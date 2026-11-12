Росія встановила міжконтинентальну балістичну ракету 'Ярс' у пускову шахту

Завантаження ракети на одну зі стартових установок означає зміцнення ядерного щита Росії.

У Росії в шахтну пускову установку завантажили стратегічний ракетний комплекс"Ярс" з міжконтинентальною балістичною ракетою. Його характеристики перевершують параметри попередніх систем.

Про це повідомило Міноборони РФ. "У ракетному з’єднанні стаціонарного базування проведено завантаження міжконтинентальної балістичної ракети РК "Ярс" у шахтну пускову установку", – йдеться в повідомленні.

У російському Міноборони зазначили, що нібито заплановані на цей рік заходи з переозброєння "дозволять підвищити частку сучасних ракетних комплексів та бойові можливості наземної складової стратегічних ядерних сил щодо виконання завдань стратегічного стримування".

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За даними російських ЗМІ, один з офіцерів, який брав участь у процесі, зазначив, що завантаження ракети на одну зі стартових установок зміцнить ядерний щит РФ.

Зазначається, що для роботи з новим озброєнням російські військові навіть пройшли навчання, інакше їх би не допустили до "Ярсу".

Довідка УНІАН. За офіційними даними, "Ярс" належить до сімейства твердопаливних комплексів і здатний вражати цілі на відстані до 11 тис. км. Ракета оснащена роздільною головкою з маневреними бойовими блоками. Така конфігурація ускладнює перехоплення: на кінцевій ділянці траєкторії з’являється кілька цілей.

Шахтний варіант розміщення підвищує захищеність установки. Заглиблена пускова установка менш вразлива до зовнішнього впливу, ніж мобільна платформа на відкритій місцевості.

Інші новини про російську зброю

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку військового експерта Олександра Храпчинського, заяви РФ про запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" – це не питання військової необхідності, а скоріше питання залякування України.

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