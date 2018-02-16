Дженніфер Еністон заявила про розлучення з чоловіком

Дженніфер Еністон і Джастін Теру одружилися в серпні 2015 року.

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон і її чоловік, актор Джастін Теру, офіційно оголосили про розставання.

Про це повідомляє Reuters.

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"Це рішення було взаємно і полюбовно прийнято наприкінці минулого року", - йдеться в заяві пари.

Також у заяві зазначається, що з розлученням Еністон і Теру будуть розбиратися в приватному порядку, але враховуючи можливі спекуляції і вигадки таблоїдів, вони хотіли "прямо донести правду".

Дженніфер Еністон і Джастін Теру одружилися в серпні 2015 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що голлівудські знаменитості Дженніфер Еністон і Різ Візерспун знімуться в серіалі від Apple.