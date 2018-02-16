Роберт Паттісон вийшов на червону доріжку Берлінале-2018 у жовтих штанях (фото)
19:55, 16 лютого 2018Світ
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Роберт був одягнений в яскраві жовті штани, чорну футболку з малюнком і чорну шкіряну куртку. Свій зухвалий образ він доповнив скуйовдженою зачіскою.
Вчора в Берліні стартував 68-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале". Сьогодні відбувся фотоколл фільму "Дівчина" з Мією Васиковською і Робертом Паттінсоном в головних ролях. Перед фотокамерами актори постали в гарному настрої.
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Роберт був одягнений в яскраві жовті штани, чорну футболку з малюнком і чорну шкіряну куртку. Свій зухвалий образ він доповнив скуйовдженою зачіскою.
Міа прийшла на фотосесію у досить скромному образі. Вона вбралася в закрите плаття міді від бренду Prada.
Разом з ними позували перед фотокамерами режисери стрічки – брати Девід і Натан Целльнер.
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