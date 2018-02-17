ЗМІ назвали причини розлучення Дженніфер Еністон з її чоловіком

Серед іншого позначилася також і різниця в робочих графіках Еністон і Теру.

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон і її чоловік Джастін Теру вирішили розлучитися, так і не зумівши ужитися в одному місці.

Про це пише Page Six із посиланням на друзів акторів, передає газета.ру.

Читайте також Apple готує власний серіал з Дженніфер Еністон і Різ УїзерспунЗа даними порталу, Еністон спробувала жити з Теру на Манхеттені, проте не винесла настирливих папарацці і апартаментів, "схожих на в'язницю". Після цього актриса повернулася в Лос-Анджелес. Теру, у свою чергу, не зміг оселитися там, а крім того, йому не вдалося порозумітися з друзями Еністон.

"По мірі того, як вони проводили більше часу нарізно, їх проблеми ставали все серйознішими. Він сконцентрований на собі і своєму ремеслі. А Дженніфер не так сильно любить з'являтися на публіці, як вона запевняє оточуючих", - розповіло одно з джерел.

Позначилася також і різниця в робочих графіках: у той час як у Теру безліч поточних зйомок, Еністон зараз у них практично не задіяна.

Раніше УНІАН повідомляв, що голлівудська актриса Дженніфер Еністон і її чоловік, актор Джастін Теру, офіційно оголосили про розставання.