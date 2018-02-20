42-річна Міла Йовович показала обличчя без макіяжу (фото)
13:28, 20 лютого 2018Світ
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У свої 42 роки Йовович має прекрасний вигляд, що відзначають і її дописники у соцмережі.
Йовович активно займається віджиманнями / фото instagram.com/millajovovich
Голлівудська зірка Міла Йовович показала своїм підписникам світлину без макіяжу.
Читайте такожПамела Андерсон в Парижі засвітилася в кашкеті від українського дизайнера (фото)В своєму Instagram 42-річна акторка виклала селфі, де зображена без "прикрас" - без макіяжу. Як видно на фото, у Йовович немає зморшок, а обличчя прикрашає здоровий рум'янець.
У підписі під фото голлівудська актриса нібито натякнула на секрет свого гарного вигляду: "Я намагаюся віджиматися перед сном. Поки у мене виходить лише 40 разів, але прагну 60".
Раніше російська співачка, народна артистка СРСР Алла Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без макіяжу.
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