42-річна Міла Йовович показала обличчя без макіяжу (фото)

13:28, 20 лютого 2018
Світ
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Йовович активно займається віджиманнями / фото instagram.com/millajovovich

Читайте такожПамела Андерсон в Парижі засвітилася в кашкеті від українського дизайнера (фото)В своєму Instagram 42-річна акторка виклала селфі, де зображена без "прикрас" - без макіяжу. Як видно на фото, у Йовович немає зморшок, а обличчя прикрашає здоровий рум'янець.

У підписі під фото голлівудська актриса нібито натякнула на секрет свого гарного вигляду: "Я намагаюся віджиматися перед сном. Поки у мене виходить лише 40 разів, але прагну 60". 

Раніше російська співачка, народна артистка СРСР Алла Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без макіяжу.

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