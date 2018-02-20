Дженніфер Еністон виселила свого чоловіка в гостьовий будинок за два місяці до розлучення - ЗМІ

Джастін Теру почував себе більш комфортно в гостьовому будинку, ніж в основному.

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон ще за кілька місяців до офіційного розставання зі своїм чоловіком Джастіном Теру перестали жити разом.

Читайте такожЗМІ назвали причини розлучення Дженніфер Еністон з її чоловіком

Як повідомляє видання Us Weekly з посиланням на свої джерела, за два місяці до розриву пари Еністон "виселила" Теру в гостьовий будиночок поруч з маєтком в Бель-Ейр в Каліфорнії.

Спочатку Еністон вважала, що проведений окремо час буде корисним для їх відносин, а Теру був стурбований цією ідеєю, але почував себе більш комфортно в гостьовому будинку, ніж в основному.

"Там Теру займався музикою і проводив вільний час, відчуваючи себе набагато вільніше, ніж в основному будинку", - зазначає одне з джерел.

Раніше УНІАН повідомляв, що голлівудська актриса Дженніфер Еністон і її чоловік, актор Джастін Теру, офіційно оголосили про розставання.