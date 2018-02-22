Зірка "Голодних ігор" розповіла про цькування через вихід у відвертому вбранні (фото)

Фотографії Лоуренс у сукні від Versace були зроблені в Лондоні, куди актриса приїхала на церемонію вручення кінопремії BAFTA.

Актриса Дженніфер Лоуренс висловилася в Facebook з приводу підвищеної уваги шанувальників і журналістів до її зовнішнього вигляду. Артистка обурилася, що її поява на вулиці в відвертій сукні викликало галас в пресі.

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«Ого. Я навіть не знаю, з чого почати з цією дискусією навколо "Дженніфер Лоуренс, яка одягла відверту сукню в холодну погоду". Це не просто надзвичайно смішно, я ще й вкрай ображена цим. Це плаття від Versace чудово, думаєте, я буду прикривати його пальто і шарфом? Я була зовні хвилин п'ять. Та я б стояла в цьому платті в заметі, тому що люблю модні речі і це мій вибір», - написала Лоуренс.

Вона звинуватила людей, що звернули «надмірну» увагу на її зовнішній вигляд, в сексизмі. «Все, що я одягаю на себе, я вибираю сама. І якщо я хочу в цьому мерзнути, ЦЕ ТЕЖ МІЙ ВИБІР», - додала актриса.

Фотографії Лоуренс у сукні від Versace були зроблені в Лондоні, куди актриса приїхала на церемонію вручення кінопремії BAFTA.

Jennifer Lawrence looking gorgeous at the #RedSparrow photocall in London today ✨ pic.twitter.com/Yp0DIq6vfW — Jennifer Lawrence (@JLdaily) Лютий 20, 2018

27-річна Лоуренс відома ролями у франшизах «Голодні ігри» і «Люди Ікс». Вона також зіграла в картинах «Мама!», «Мій хлопець — псих» і «Пасажири».