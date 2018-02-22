ЗМІ дізналися про реакцію Джолі на розлучення Еністон і Теру

Розлучення Еністон і Теру було несподіванкою для всього Голлівуда, а ось Джолі ця новина нібито не здивувала.

Актрису Анжеліну Джолі анітрохи не здивувало, що Джастін Теру та Дженніфер Еністон вирішили розлучитися.

Енджі не стежить за життям своєї колишньої суперниці, проте завжди вважала, що Джастін набагато яскравіший і цікавіший від Дженніфер, передає Viva, посилаючись на слова інсайдерів Hollywood Life.

Читайте такожЗМІ назвали причини розлучення Дженніфер Еністон з її чоловіком"Вона ніколи особливо не стежила за життям Дженніфер, вважала це нижче від її гідності і не сприймала Еністон всерйоз. А ось до Теру у Джолі завжди була симпатія, тому вона не розуміла, як такий яскравий чоловік, який схожий на рок-зірку, міг звернути увагу на Еністон, адже вони абсолютно різні", - розповіло джерело.

Варто зазначити, що багато користувачів мережі вважають, що саме зближення Дженніфер Еністон з Бредом Піттом після його розлучення з Анджеліною Джолі стало основною причиною її розлучення з Теру.