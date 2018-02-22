ЗМІ дізналися про реакцію Джолі на розлучення Еністон і Теру
Актрису Анжеліну Джолі анітрохи не здивувало, що Джастін Теру та Дженніфер Еністон вирішили розлучитися.
Енджі не стежить за життям своєї колишньої суперниці, проте завжди вважала, що Джастін набагато яскравіший і цікавіший від Дженніфер, передає Viva, посилаючись на слова інсайдерів Hollywood Life.
Читайте такожЗМІ назвали причини розлучення Дженніфер Еністон з її чоловіком"Вона ніколи особливо не стежила за життям Дженніфер, вважала це нижче від її гідності і не сприймала Еністон всерйоз. А ось до Теру у Джолі завжди була симпатія, тому вона не розуміла, як такий яскравий чоловік, який схожий на рок-зірку, міг звернути увагу на Еністон, адже вони абсолютно різні", - розповіло джерело.
Варто зазначити, що багато користувачів мережі вважають, що саме зближення Дженніфер Еністон з Бредом Піттом після його розлучення з Анджеліною Джолі стало основною причиною її розлучення з Теру.