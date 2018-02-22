Brit Awards-2018: на музичній премії в Лондоні знаменитості влаштували акцію з білими трояндами (фото)

Головними лауреатами стали 24-річний репер Stormzy, молода співачка Дуа Ліпі і гурт Gorillaz.

У Лондоні пройшла щорічна церемонія нагородження музичної премії Brit Awards-2018. Головними лауреатами стали 24-річний репер Stormzy, молода співачка Дуа Ліпі і група Gorillaz.

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На червону доріжку церемонії вийшли такі відомі зірки, як Ед Ширан, Кайлі Міноуг, Джастін Тімберлейк, Емма Бантон та багато інших відомих виконавців.

Майже всі знаменитості вирішили підтримати рух проти насильства над жінками і з'явилися з білою трояндою. Чоловіки кріпили квітки на костюми, щоб висловити свою підтримку світового руху.

Особливу увагу на червоній доріжці залучили вбрання співачок Рити Ори і Дуа Ліпі.

Ора для ходи вибрала біле пухнасте плаття Ralph & Russo Couture і нагадувала ніжного лебедя.

22-річна британська виконавиця Дуа Ліпа вразила своїм екстравагантним вбранням світло-рожевого кольору асиметричного крою. До речі, співачка стала двічі лауреатом премії Brit Awards-2018 в номінаціях "Краща британська співачка" і "Прорив року".