Секс-скандал в Голлівуді: зірка "Мумії" розповів про пережите жахіття через хтиві руки кінобоса
17:48, 23 лютого 2018Світ
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Актор заявив, що інцидент стався на заході в готелі Beverly Hills. Берк засунув руку йому між ніг.
Актор розповів про домагання голлівудського чиновника / скріншот
Зірка фільму "Мумія" Брендан Фрейзер заявив, що влітку 2003 року до нього чіплявся з сексуальними домаганнями екс-глава Голлівудської асоціації іноземної преси Філіп Берк.
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Про це він розповів виданню GQ. Актор заявив, що інцидент стався на заході асоціації в готелі Beverly Hills: Берк засунув руку їй між ніг.
"Він обійняв мене, схопив за сідницю, торкнувся генеталій і почав рухати рукою туди-сюди", – розповів актор.
Він зазначив, що тоді його переповнили паніка і страх.
"Мені стало погано. Я був як дитина, відчув клубок у горлі. Думав, що розплачуся", – поділився спогадами Фрейзер.
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