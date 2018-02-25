Берлінале-2018: фільм про сексуальні проблеми 50-річної англійки отримав головну нагороду (відео)

Другу нагороду, "Срібного ведмедя", журі присудило сатиричної стрічці "Особа" польського режисера Малгожати Шумовської.

Пройшла церемонія вручення премій 68-го Берлінського кінофестивалю. Журі на чолі з режисером Томом Тыквером присудило головну премію, "Золотого ведмедя", першій повнометражній картині Адины Пинтилие з Румунії "Не торкайся".

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Про це передає "Радіо Свобода". Героїня цього фільму, 50-річна англійка Лора, не терпить чужих дотиків, намагається налагодити своє сексуальне життя. Досвід з повією виявляється невдалим, і Лора вирішує звернутися до транссексуальному секс-терапевта... Критики високо оцінили цю картину. The Hollywood Reporter зазначив її інтелігентність, оригінальність, чудову операторську роботу і монтаж.

Другу нагороду, "Срібного ведмедя", журі присудило сатиричної стрічці "Особа" польського режисера Малгожати Шумовської. Герой цієї картини отримує такі травми при зведенні гігантської статуї Ісуса, що йому потрібно перша в Польщі трансплантація обличчя.

Кращим режисером названий Уес Андерсон, який зняв мультфільм "Острів собак".

На церемонії вручення нагород німецька актриса Франциска Петрі виступила на підтримку Кирила Серебренникова, якому в Москві в черговий раз продовжили термін домашнього арешту. Петрі, що знімала у фільмі Серебреннікова "Зрада", пройшла червоною доріжкою з паперовим пакетом на голові з фотографією Серебренникова. На її футболці були написи "Я змушений залишатися вдома" і freekirill.