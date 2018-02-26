Переможець українського "Х-фактора" представить Вірменію на Євробаченні-2018 (відео)

Переможець українського вокального шоу "Х-фактор" 7 сезон Севак Ханагян буде представляти Вірменію на Євробаченні-2018.

Севак Ханагян з піснею "Вітер" представить Вірменію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018.

Переможець вірменського проекту "Євробачення" був визначений в результаті єдиного голосування з боку журі, що складається з міжнародних експертів і глядачів. І експерти, й глядачі віддали йому найвищий бал - 12, передає Newsarmenia.

Читайте такожЄвробачення: продюсер "пройшовся" по учасниках нацвідбору і розкрив формулу успіху Melovin

Зазначимо, що Севак Ханагян - переможець українського "Х-фактора" 7, зйомки якого проходили в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у фіналі нацвідбору від України на Євробачення-2018 переміг співак Melovin. Журі віддало виконавцю п'ять балів, а глядачі - найвищий бал, "шістку".

Нагадаємо, Євробачення-2018 пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал – на 12 травня.