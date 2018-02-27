Зірка серіалу "Район Мелроуз" побила свого бойфренда та потрапила за грати (відео)

Локлір побила свого бойфренда а потім накинулася з кулаками і на поліцейських.

Зірка серіалів "Династія" та "Район Мелроуз" Гізер Локлір заарештували за домашнє насилля - вона побила свого бойфренда. Згодом вона накинулася з кулаками і на поліцейських, які приїхали її заспокоїти.

Знаменитість доправили її до лікарні, аби медики оцінили психічний стан зірки. Згодом її забрали до тюрми, та потім випустили під заставу, Локлір постане перед судом за два тижні.

Вона вже довгий час бореться із алкогольною та наркотичною залежністю. Вперше Гізер потрапляла до лікарні 2008 року після невдалої спроби самогубства. Після цього вона ще декілька разів проходила реабілітацію, а 2012-го була екстрено госпіталізована. Локлір знайшли непритомною після того, як вона одночасно прийняла ліки, які відпускаються за рецептом, і алкоголь.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірка серіалу "Усі жінки відьми" здалася поліції через зберігання наркотиків.