Принц Гаррі запросив на весілля своїх колишніх подруг (відео)

Принц Гаррі зберіг з ними хороші дружні відносини.

Принц Гаррі запросив на своє весілля двох колишніх дівчат.

Читайте такожКоролівське торжество: стали відомі нові деталі весілля принца Гаррі і Меган МарклЯк повідомляє американська преса, мова йде про 32-річної Челсі Дейфи і 27-річної Кресиде Давонас.

Принц Гаррі зберіг хороші дружні стосунки з ними, тому Меган Маркл була не проти, передає ТСН.

З Челсі Дейфи принц зустрічався 6 років, а з Кресидой - 2 роки, і навіть був готовий з нею одружитися, проте дівчина на той час була ще дуже молода.