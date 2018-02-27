Принц Гаррі запросив на весілля своїх колишніх подруг (відео)

14:59, 27 лютого 2018
Світ
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REUTERS/Ben Birchall/басейн

Читайте такожКоролівське торжество: стали відомі нові деталі весілля принца Гаррі і Меган МарклЯк повідомляє американська преса, мова йде про 32-річної Челсі Дейфи і 27-річної Кресиде Давонас.

Принц Гаррі зберіг хороші дружні стосунки з ними, тому Меган Маркл була не проти, передає ТСН.

З Челсі Дейфи принц зустрічався 6 років, а з Кресидой - 2 роки, і навіть був готовий з нею одружитися, проте дівчина на той час була ще дуже молода.

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #принц Гаррі і актриса Меган Маркл