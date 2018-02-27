Секрет краси і молодості: вагітна сестра Кардашьян заявила, що з'їсть свою плаценту

Для цього її плаценту перетворили в спеціальні таблетки, які пізніше брала телезірка. Так само хоче вступити її молодша сестра Хлої, яка в квітні цього року вперше стане мамою. І це все для збереження краси та молодості шкіри і тіла.

Зірка реаліті-шоу "Сімейства Кардашян" Хлої Кардашян, яка вагітна первістком від баскетболіста Трістана Томпсона, здивувала глядачів своїм рішенням з'їсти плаценту після пологів.

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Про це пишуть у The Daily Mail. У новому випуску програми "Сімейства Кардашян" Хлої пояснила, що так хоче наслідувати приклад сестри Кім Кардашян, яка також це зробила після народження дітей – дочки Норт і сина Сейнта. Для цього її плаценту перетворили в спеціальні таблетки, які пізніше вживала телезірка.

Так само хоче вчинити її молодша сестра Хлої, яка в квітні цього року вперше стане мамою. І це все для збереження краси та молодості шкіри і тіла, яку може надавати плацента.

Також у тизері нового випуску Хлої повідомила стать свого первістка. Реакція її сестер була щасливою і зворушливою, проте всю правду шанувальники зможуть дізнатися тільки в неділю, коли весь випуск програми буде у вільному доступі.

Також у тизері нового випуску Хлої повідомила стать свого первістка. Реакція її сестер була щасливою і зворушливою, проте всю правду шанувальники зможуть дізнатися тільки в неділю, коли весь випуск програми буде у вільному доступі.