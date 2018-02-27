Дженніфер Лоуренс знову збурила публіку: на прем'єрі фільму зірка не помітила, як оголила груди (фото)

20:13, 27 лютого 2018
Світ
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Голлівудська актриса Дженніфер Лоуренс вдруге за останні два тижні вразила публіку своїм відвертим вбранням.

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Про це повідомляє Mirror. На прем'єру фільму «Червоний горобець», де Лоуренс виконує головну роль, актриса одягла напівпрозорий топ з високим коміром і об'ємну чорну спідницю. Наряд доповнили яскраві зелені сережки і помітний макіяж. Позуючи перед камерами, 27-річна володарка «Оскара» поставила руки на стегна і не помітила, як сповзла частина її сукні. Фотографи встигли зняти груди зірки.

Раніше в лютому Лоуренс висловилася в Facebook з приводу підвищеної уваги журналістів до її зовнішнього вигляду. Артистка обурилася, що її поява на вулиці в відвертій сукні викликала галас в пресі.

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Теги: #Дженніфер Лоуренс