Барбра Стрейзанд клонувала свою померлу собаку

Перед смертю у тварини взяли клітини з рота і шлунка.

Американська актриса Барбра Стрейзанд не змогла змиритися з втратою улюбленої собаки на ім'я Саманта і вирішила її клонувати.

В інтерв'ю Variety Стрейзанд зізналася, що зараз у неї вдома живуть два клона її померлої Саманти породи Котон де Тулєар.

Перед смертю собачки, яка прожила 14 років і якої не стало у 2017-му, у неї взяли клітини для клонування з рота і шлунку тварини.

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Також у Барбри є ще одна собачка - Міс Фенні, яка є далекою родичкою покійної Саманти.

"У них різні характери. Я чекаю, коли вони підростуть, щоб побачити, чи будуть у них її карі очі і серйозність", - розповіла Стрейзанд.

Раніше китайські вчені вперше в історії успішно клонували примата.