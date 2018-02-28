Барбра Стрейзанд клонувала свою померлу собаку

12:11, 28 лютого 2018
Світ
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Третя собачка - далека родичка померлого вихованця / instagram.com/barbrastreisand

В інтерв'ю Variety Стрейзанд зізналася, що зараз у неї вдома живуть два клона її померлої Саманти породи Котон де Тулєар.

Перед смертю собачки, яка прожила 14 років і якої не стало у 2017-му, у неї взяли клітини для клонування з рота і шлунку тварини.

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Також у Барбри є ще одна собачка - Міс Фенні, яка є далекою родичкою покійної Саманти.

"У них різні характери. Я чекаю, коли вони підростуть, щоб побачити, чи будуть у них її карі очі і серйозність", - розповіла Стрейзанд.

Раніше китайські вчені вперше в історії успішно клонували примата.

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