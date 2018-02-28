Зіркова повія Настя Рибка звернулася до Путіна (відео)
Nastya Rybka's massage to Vladimir Put in. "We're being transported to another prison again. To Bangkok. They don't explained WHY. This is the 3rd prison. After "being released" on bail. Thanks to all journalists for their help and phone so we can film it. Our first officials of the state still hadn't been taught how to ask for a date " Nastya Rybka informed. Звернення Насті Рибки до Володимира Путіна. «Нас знову перевозять в іншу в'язницю. В Бангкок. Навіщо не пояснюють. Це вже третя в'язниця. Після «виходу» під заставу. Дякуємо журналістам за допомогу і телефон щоб це зняти. Наші перші особи держави так і не навчилися призначати побачення. » передала Настя Рибка!
Фігурантка скандалу з російським олігархом Олегом Дерипаскою, зіркова повія Настя Рибка, яка опинилася у в'язниці Таїланду, звернулася до президента РФ Володимира Путіна.
Звернення Насті Рибки до глави російської держави опубліковане на її сторінці в Instagram.
Читайте такожСекс-скандал у Росії: зіркова повія Рибка викриває секрети посадовців РФ (відео)
"Володимиру Володимировичу, витягати дівчину на побачення через три в'язниці - це як мінімум неетично. Я заплатила заставу, у заставі відмовлено було, хоча спочатку тайський уряд був зголен. Потім втрутилася ФСБ і в заставі відмовили. Скажіть, будь ласка, навіщо витягувати мене з Таїланду, коли я цього не хочу і коли я громадянка іншої країни?", - йдеться у її відеозверненні.
"Я ж сказала - і так вам все розповім, просто потрібно було зі мною зустрітися. Але ви ж не зустрілися. Тиждень минув, зараз ви надсилаєте своїх співробітників. Є більш легкі способи витягти дівчину на побачення. Якщо хочете дізнатися, які, ви знаєте, де їх почитати", - сказала Рибка.
Раніше повідомлялося, що Рибка пообіцяла викрити зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією.