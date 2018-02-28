Зіркова повія Настя Рибка звернулася до Путіна (відео)

Перші особи російської держави так і не навчилися призначати побачення, нарікає Рибка.

Фігурантка скандалу з російським олігархом Олегом Дерипаскою, зіркова повія Настя Рибка, яка опинилася у в'язниці Таїланду, звернулася до президента РФ Володимира Путіна.

Звернення Насті Рибки до глави російської держави опубліковане на її сторінці в Instagram.

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"Володимиру Володимировичу, витягати дівчину на побачення через три в'язниці - це як мінімум неетично. Я заплатила заставу, у заставі відмовлено було, хоча спочатку тайський уряд був зголен. Потім втрутилася ФСБ і в заставі відмовили. Скажіть, будь ласка, навіщо витягувати мене з Таїланду, коли я цього не хочу і коли я громадянка іншої країни?", - йдеться у її відеозверненні.

"Я ж сказала - і так вам все розповім, просто потрібно було зі мною зустрітися. Але ви ж не зустрілися. Тиждень минув, зараз ви надсилаєте своїх співробітників. Є більш легкі способи витягти дівчину на побачення. Якщо хочете дізнатися, які, ви знаєте, де їх почитати", - сказала Рибка.

Раніше повідомлялося, що Рибка пообіцяла викрити зв'язки президента США Дональда Трампа з Росією.