Оскар-2018: яких "сюрпризів" варто чекати від ювілейної церемонії вручення премії - прогноз експертів

Експерти американського журналу склали прогнози про те, кого вибере кіноакадемія. Церемонія вручення кінонагород відбудеться 4 березня 2018 року в Лос-Анджелесі.

Відомий журнал Vanity Fair представив свої прогнози того, кому вручать заповітні премії "Оскар" цього року. Журналісти не тільки назвали очевидних лідерів "гонки", але і здивували своїми прогнозами.

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Про це повідомляє Vanity Fair. Видання вважає, що в категорії "Краща жіноча роль" переможе Френсіс Макдорманд, яка зіграла Мілдред Хейз у фільмі "Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі". За цю роль актриса отримала премію BAFTA, "Золотий глобус" і головний приз Гільдії кіноакторів США".

Кращим актором журнал назвав Гері Олдмена. На думку журналістів, перемогу йому принесе роль Вінстона Черчілля у кінострічці "Темні часи" режисера Джо Райта.

Кращим режисером цього року, ймовірно, стане Гільєрмо дель Торо з його фільмом "Форма води". Ця картина була номінована на премію "Оскар" в 13 категоріях.

Мультфільм "Таємниця Коко", який дуже сподобався принцу Джорджу, повинен отримати золоту статуетку у своїй номінації. Експерти здивували вибором переможця в категорії "Кращий фільм" і назвали американський детективно-сатиричний фільм жахів режисера Джордана Піла "Пастка". Журналісти припускають, що кращим фільмом також може стати "Три білборда за межами Еббінга, штат Міссурі", "Дюнкерк", "Форма води" і "Леді Птах".

"Люди, які полюбили цей фільм, дійсно його полюбили. Цей фільм буде відправною точкою голосуючих темношкірих людей в Голлівуді", — прокоментувало видання свій вибір картини "Пастка".

Ювілейна 90-я церемонія вручення кінопремії "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року.