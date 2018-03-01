Доторкнутися до музичної ікони за $2500: Бруклінський музей відкриває виставку про Девіда Боуї за спецпропозицією (фото)

З 2 березня до 15 липня в Музеї Брукліна жителі Великого яблука зможуть на власні очі побачити все те, що колись належало кумиру мільйонів: його костюми, створені ним предмети.

Виставка «David Bowie Is», присвячена цій музичній іконі приїде в Нью-Йорк.

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З 2 березня по 15 липня в Музеї Брукліна жителі Великого яблука зможуть на власні очі побачити все те, що колись належало кумиру мільйонів: його костюми, створені ним предмети.

Спеціальні квитки на виставку будуть коштувати $2500.

Квиток названий на честь альбому Боуї «Aladdin Sane» 1973 року. За ним відвідувач може здійснити приватну екскурсію і претендувати на додаткові бонуси (які саме, не уточнюється).

Звичайний квиток на виставку коштуватиме $20 в будні і $25 у вихідні. При цьому плата буде обов'язковою, тоді як раніше музей просто пропонував дорослим відвідувачам заплатити $16 за доступ до зали.

Девід Боуї помер 10 січня 2016 року у віці 69 років від раку легенів.