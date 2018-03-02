Секс, любов і молодий хлопець: 47-річна Наомі Кемпбелл роздяглася для глянцю (фото)

На сторінці Instagram Наомі Кемпбелл з'явилося фото обкладинки журналу, де репер грайливо цілує модель, ніжно тримаючи її за шию.

Наомі Кемпбелл знялася в спокусливій фотосесії зі своїм 35-річним бойфрендом – репером Джозефом Джуніором Аденуга, більш відомим як Skepta.

Таким чином 47-річна супермодель підтвердила чутки про стосунки з популярним співаком.

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Відомо, що в ЗМІ неодноразово припускали, що пара у стосунках. Ймовірно, Наомі Кемпбелл почала зустрічатися зі Skepta ще восени 2017 року, але свої стосунки вони приховували від преси.

Нарешті закохані все ж зважилися розповісти світу про свої почуття і вибрали для цього відвертий спосіб. Знаменитості прикрасили обкладинку британського глянцю GQ, оголившись у фотосесії.

"Гонки, секс, любов і сила. Коли Наомі зустріла Skeptа", – підписали журнал видавці.

Спочатку модель опублікувала фото, на якому було два оголених тіла, поверх яких намальований знак питання. Згодом на сторінці Instagram Наомі Кемпбелл з'явилося фото обкладинки журналу, де репер грайливо цілує модель, ніжно тримаючи її за шию. У той же час "чорна пантера" щасливо посміхається, дивлячись вгору.