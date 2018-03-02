Меган Маркл і Кейт Мідлтон: експерти із мови тіла дізналися про непрості стосунки між майбутніми родичками

Експерти із мови тіла проаналізували поведінку Кейт Міддлтон і Меган Маркл і зробили свій висновок. Як виявилося, майбутня дружина принца Гаррі куди більше хвилювалася ніж Кейт Мідлтон – про це говорили її рухи руками.

Варто було двом королівським невісткам Кейт Мідлтон та Меган Маркл з'явитися разом, як тут же експерти із мови тіла проаналізували їхнє ставлення одна до одної та поведінку, йдеться у "Сніданку з 1+1".

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В останній день зими "королівська четвірка" відвідала офіційний захід. Принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон та Принц Гарі із нареченою Меган Маркл виступили на форумі Royal Foundation.

Усі члени королівської родини по черзі розповідали про ініціативи свого спільного благодійного фонду. На перший погляд Меган Маркл трималася просто відмінно: розслаблено та спокійно. А це ж був її перший робочий вихід в компанії народної улюблениці – герцогині Кейт Міддлтон.

Експерти з мови тіла проаналізували поведінку Кейт Міддлтон та Меган Маркл та зробили свій висновок. Як виявилося, майбутня дружина принца Гарі куди більше хвилювалася за Кейт Мідлтон – про це говорили її рухи руками.

Також Меган, на думку фахівців, демонструвала певну самовпевненість – це викрило її підборіддя. А ще наречена принца постійно намагалася тримати виграшну позу перед камерою - демонструючи свій статус.

А от якщо говорити про вже досвідчену у різних королівських заходах та виступах – вагітну Кейт Мідлтон, то вона, якраз і справді була дуже спокійною. Усі її жести говорили про те, що герцогиня зовсім не намагається спеціально привернути до себе увагу, адже чітко розуміє що вона й так в центрі уваги.