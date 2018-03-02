Детектор брехні підтвердив, що актриса Дженніфер Лоуренс "психопатка"

Актриса з "Голодних ігор" пройшла перевірку на детекторі брехні. Результати шокували.

Видання Vanity Fair влаштувало справжню перевірку для 27-річної голлівудської актриси Дженніфер Лоуренс. Зірка відома тим, що дозволяє собі відкрито висловлюватися щодо багатьох речей, але на цей раз прийшов час дізнатися, чи говорить вона правду чи ні.

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Серед безлічі питання було досить складний і навіть дивний. Акторці запропонували уявити ситуацію з рухомим поїздом, який може вбити двадцять чоловік на шляху. Для їх порятунку їй запропонували повернути важіль і змінити напрямок поїзда так, що він поїде іншим шляхом і вб'є лише одну людину. Дженніфер сказала, що повернула б важіль. Тоді актрису запитали, штовхнула б вона людину на рейки з такими ж умовами. Відповідь знову була ствердна: "Я штовхнула б. Взагалі, кожен раз, коли я в метро, я думаю про те, щоб штовхнути людину на рейки. У мене не виникає спокуси зробити це, але думки про це прослизають в голові", – зізналася актриса.

"Я рада, що поліграф підтвердив, що я психопатка", – зауважила актриса.

Також Дженніфер відповіла "так" на питання про те, чи любила вона когось і хотіла вийти заміж. Актриса зазначила, що вона не вірить в любов з першого погляду і в існування "споріднених душ".